Зак Браун привёл пример «грязной» игры Кристиана Хорнера

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос по поводу бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Играет ли Хорнер честно? Иногда — нет. Когда я гонялся, были пилоты, которые действовали жёстко и выдавливали соперника двумя колёсами за пределы трассы. Это нормально. Но некоторые выдавливали всеми четырьмя. Это уже ненормально. Я — за два колеса, Кристиан — за четыре», – приводит слова Брауна The Тelegraph.

Когда Брауну предложили привести пример того, где Хорнер действовал грязно, он напомнил, что Кристиан выдвигал обвинения в адрес «Макларена». По мнению Зака, обвинения были намеренной попыткой дестабилизировать команду. Речь о конце сезона-2024, когда Хорнер утверждал, что соперник охлаждает шины, закачивая в них воду, что нарушает регламент.

«Независимо от того, законно это или нет, все в паддоке понимают: с технической точки зрения так никто бы не поступил. Управляющий орган Формулы-1 — ФИА — проверил обвинения Хорнера и не обнаружил никаких доказательств нарушения правил со стороны «Макларена», — сказал Зак.

