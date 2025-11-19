Пьер Гасли встретился с Эдином Хиллом после победы «Вегас Голден Найтс» в Парадайсе

Французский автогонщик, пилот «Альпин» Пьер Гасли встретился с вратарём хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» канадцем Эдином Хиллом после победы команды в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Официальный аккаунт хоккейного клуба в социальной сети Х опубликовал совместное фото спортсменов.

Пьер Гасли (слева) и Эдин Хилл (справа) Фото: x.com/GoldenKnights

«Вегас Голден Найтс» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2 после проигрыша «Миннесоте Уайлд» в выездном матче (2:3).

Пьер Гасли перед 22-м этапом Формулы-1, который состоится в эти выходные в Лас-Вегасе, занимает только 18-ю строчку в личном зачёте и в последних пяти гонках принёс команде «Альпин» только два очка.