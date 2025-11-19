Скидки
Пьер Гасли встретился с Эдином Хиллом после победы «Вегас Голден Найтс» в Парадайсе

Комментарии
Комментарии

Французский автогонщик, пилот «Альпин» Пьер Гасли встретился с вратарём хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» канадцем Эдином Хиллом после победы команды в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Боуман (Гертл, Марнер) – 11:40 (pp)     2:0 Хаттон (Дорофеев, Гертл) – 23:23     2:1 Бродзински (Кайлли) – 28:56     3:1 Теодор (Ханифин, Сиссонс) – 47:18 (pp)     3:2 Трочек (Панарин, Миллер) – 57:17    

Официальный аккаунт хоккейного клуба в социальной сети Х опубликовал совместное фото спортсменов.

Пьер Гасли (слева) и Эдин Хилл (справа)

Пьер Гасли (слева) и Эдин Хилл (справа)

Фото: x.com/GoldenKnights

«Вегас Голден Найтс» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2 после проигрыша «Миннесоте Уайлд» в выездном матче (2:3).

Пьер Гасли перед 22-м этапом Формулы-1, который состоится в эти выходные в Лас-Вегасе, занимает только 18-ю строчку в личном зачёте и в последних пяти гонках принёс команде «Альпин» только два очка.

Баттон спрогнозировал победителя Гран-при Лас-Вегаса и назвал фаворита в борьбе за титул
