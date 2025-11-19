Пьер Гасли встретился с Эдином Хиллом после победы «Вегас Голден Найтс» в Парадайсе
Поделиться
Французский автогонщик, пилот «Альпин» Пьер Гасли встретился с вратарём хоккейного клуба «Вегас Голден Найтс» канадцем Эдином Хиллом после победы команды в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Боуман (Гертл, Марнер) – 11:40 (pp) 2:0 Хаттон (Дорофеев, Гертл) – 23:23 2:1 Бродзински (Кайлли) – 28:56 3:1 Теодор (Ханифин, Сиссонс) – 47:18 (pp) 3:2 Трочек (Панарин, Миллер) – 57:17
Официальный аккаунт хоккейного клуба в социальной сети Х опубликовал совместное фото спортсменов.
Пьер Гасли (слева) и Эдин Хилл (справа)
Фото: x.com/GoldenKnights
«Вегас Голден Найтс» выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2 после проигрыша «Миннесоте Уайлд» в выездном матче (2:3).
Пьер Гасли перед 22-м этапом Формулы-1, который состоится в эти выходные в Лас-Вегасе, занимает только 18-ю строчку в личном зачёте и в последних пяти гонках принёс команде «Альпин» только два очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 ноября 2025
-
12:10
-
11:22
-
10:38
-
09:36
-
00:33
- 18 ноября 2025
-
23:46
-
21:10
-
21:00
-
20:49
-
20:05
-
19:51
-
18:33
-
18:29
-
17:42
-
17:32
-
17:06
-
16:35
-
15:43
-
14:34
-
14:25
-
13:38
-
13:37
-
13:25
-
12:34
-
11:31
-
11:15
-
10:53
-
09:37
-
00:38
-
00:13
- 17 ноября 2025
-
23:41
-
23:26
-
22:41
-
22:27
-
21:52