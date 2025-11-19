Скидки
Расселл — о «Мерседесе» W11: эта машина была зверем, почти как играть в PlayStation

Расселл — о «Мерседесе» W11: эта машина была зверем, почти как играть в PlayStation
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл назвал болид образца 2020 года W11 «зверем», отметив его интуитивную управляемость и сравнив ощущения от вождения с игрой на PlayStation.

«Эта машина была зверем. Ею было так легко управлять, она делала всё, что ты хотел. Она была невероятно интуитивной — поворачивать было легко, шины работали идеально. Это почти как играть в PlayStation», — приводит слова Расселла аккаунт Mercedes-AMG Passion Club в социальной сети Х.

Модель W11 доминировала в чемпионате 2020 года, одержав 13 побед в 17 гонках. Болид отличался инновационной конструкцией задней подвески и системой DAS (Dual-Axis Steering), позволявшей пилоту менять угол схождения передних колёс механическим способом.


