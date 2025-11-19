Официальной игры F1 2026 не будет — EA Sports объявила перерыв в серии

Компании EA Sports и Codemasters подтвердили, что не будут выпускать отдельную официальную игру Формулы-1 в сезоне-2026, прервав почти 20-летнюю традицию ежегодных релизов. Вместо этого для F1 2025 выйдет платное обновление с новым контентом. Цена пакета пока не объявлена.

«F1 25 добилась невероятного успеха благодаря страсти фанатов и энергии этого спорта. Учитывая динамику развития Формулы-1 как на трассе, так и за её пределами, сейчас идеальное время, чтобы заглянуть вперёд и строить будущее.

Мы полностью привержены франшизе EA Sports F1. Наш многолетний план включает в себя выпуск дополнения с сезоном 2026 года и переосмысливает опыт Формулы-1 к 2027 году, чтобы предложить ещё больше для игроков любого уровня по всему миру», — приводит слова старшего креативного директора Codemasters Ли Мазера Planet F1.

Полноценная новая игра, которая «будет выглядеть, ощущаться и играться по-другому», ожидается в 2027 году.