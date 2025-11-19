Экс-пилот Формулы-1 Култхард отреагировал на выход сборной Шотландии на чемпионат мира

Бывший гонщик Формулы-1 шотландец Дэвид Култхард отреагировал на успех национальной команды в своём аккаунте в социальной сети Х.

«Выхожу из режима наблюдения, чтобы отметить блестящее выступление шотландской футбольной команды. Спорт катает нас на эмоциональных американских горках, и прямо сейчас вся нация на вершине этого аттракциона. И полное уважение великим датчанам», — написал Култхард.

В ночь на 19 ноября завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Шотландии и Дании. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Матч закончился победой хозяев поля счётом 4:2, что позволило шотландцам гарантировать участие на ЧМ-2026.