Экс-пилот Формулы-1 Култхард отреагировал на выход сборной Шотландии на чемпионат мира
Бывший гонщик Формулы-1 шотландец Дэвид Култхард отреагировал на успех национальной команды в своём аккаунте в социальной сети Х.
«Выхожу из режима наблюдения, чтобы отметить блестящее выступление шотландской футбольной команды. Спорт катает нас на эмоциональных американских горках, и прямо сейчас вся нация на вершине этого аттракциона. И полное уважение великим датчанам», — написал Култхард.
ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3' 1:1 Хойлунд – 57' 2:1 Шанклэнд – 78' 2:2 Доргу – 82' 3:2 Тирни – 90+3' 4:2 Маклин – 90+8'
Удаления: нет / Кристенсен – 62'
В ночь на 19 ноября завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Шотландии и Дании. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Матч закончился победой хозяев поля счётом 4:2, что позволило шотландцам гарантировать участие на ЧМ-2026.
