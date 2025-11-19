«Зимний Кубок РДС» впервые пройдёт в два этапа — в Санкт-Петербурге и Москве

«Зимний Кубок Российской Дрифт Серии» в сезоне 2025-2026 годов впервые пройдёт в формате двухэтапного соревнования. Первый этап состоится 6-7 декабря на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге, второй — 24-25 января в московском Центре технических видов спорта «Москва». Об этом сообщает пресс-служба РДС.

Фото: RDS

«Зимний дрифт — это первая ступень для тех, кто собирается профессионально заниматься дрифтом: он доступен и безопасен. Неслучайно соревнования по зимнему дрифту на снежном, ледовом или мокром покрытии проводятся практически в каждом регионе России. Решение о проведении «Зимнего Кубка РДС» в два этапа и расширение географии обусловлено нашим стремлением привлечь в автоспорт ещё больше талантливых людей, увлечённых дрифтом. «Зимний Кубок РДС» даёт начинающим спортсменам уникальную возможность сразиться со своими кумирами, профессиональными пилотами RDS GP и RDS Open, и громко заявить о себе в мире большого дрифта. Уверен, что предстоящие соревнования откроют нам новые имена и подарят дерзкие баталии на треке», — отметил директор Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

Фото: RDS

В новом сезоне в регламенте появится командный зачёт, в котором уже заявились более 10-ти коллективов. Большинство спортсменов будут выступать на подготовленных для дрифта автомобилях ВАЗ.

В первом этапе примут участие 30 спортсменов из разных регионов России, включая таких звёзд, как вице-чемпион RDS GP Антон Козлов и чемпион RDS Open NXT Тимофей Добровольский.

Фото: RDS

Прямые трансляции соревнований будут доступны на платформе RDS TV. Билеты доступны на официальном сайте.