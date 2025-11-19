Скидки
Бергер — о проблеме «Феррари»: ожидания от них всегда намного выше, чем от других команд

Бергер — о проблеме «Феррари»: ожидания от них всегда намного выше, чем от других команд
Экс-пилот «Феррари» Герхард Бергер заявил, что главная проблема команды — чрезмерно завышенные ожидания, которые создают уникальное давление. Он также прокомментировал скандальное заявление президента Джона Элканна с критикой в адрес пилотов «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера.

«Ожидания от «Феррари» всегда намного выше, чем от других команд. Если они завершат чемпионат на четвёртом месте, это будут считать провалом. Когда успех не приходит, люди становятся более эмоциональными. Это тяжело для механиков, инженеров, менеджеров и даже пилотов. Леклер работает очень хорошо, но Хэмилтон тоже пытается сделать всё возможное, чтобы выиграть ещё один титул — это его цель. Сейчас всё идёт неидеально.

Я считаю, что самое важное — сохранять спокойствие и сосредоточиться на преемственности, последовательности и единстве. Помню, когда Жан Тодт присоединился к «Феррари», у него ушли годы на завоевание чемпионского титула, но в итоге он сделал команду сильнейшей», — приводит слова Бергера GPBlog.

С критикой стиля руководства Элканна также выступил бывший владелец команды Формулы-1 «Минарди» Джанкарло Минарди, отметивший, что «президент команды должен быть хорошим главой семьи», а критика должна высказываться «внутри, а не снаружи».

Элканн — о пилотах «Феррари»: нужно меньше говорить и больше работать
