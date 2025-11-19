Скидки
В Лас-Вегасе объявили штормовое предупреждение перед Гран-при Формулы-1

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждение о наводнениях для Лас-Вегаса за несколько дней до Гран-при Формулы-1. Согласно прогнозам, сильные дожди и возможные грозы сохранятся до утра среды по местному времени. Об этом сообщает Racing News 365.

Несмотря на непогоду в преддверии уикенда, сами заезды могут не пострадать. Вероятность дождя во время первой свободной практики в четверг оценивается в 30%, однако квалификация и гонка в субботу и воскресенье должны пройти в сухих условиях.

Для пилота «Макларена» Ландо Норриса это возможность укрепить лидерство в чемпионате. Британец опережает напарника по команде Оскара Пиастри на 24 очка и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на 49 очков.

