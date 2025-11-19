Стелла — о ГП Лас-Вегаса: мы приняли решительные меры в ответ на прошлогодние проблемы

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда провела работу над ошибками после слабого выступления на Гран-при Лас-Вегаса в 2024 году. Итальянец отметил проблемы с шинами, аэродинамикой и настройкой болида, которые теперь устранены.

«В прошлом году в Вегасе у нас были трудности с поведением шин как в квалификации, где мы не показывали скорость, так и в гонке, где наблюдалась сильная зернистость. Также были аэродинамические проблемы: при разгрузке заднего антикрыла мы теряли слишком много эффективности. Добавлялись сложности с настройкой машины при попытках компенсировать потерю сцепления шин с трассой и недостаточную поворачиваемость.

Анализ прошлогоднего выступления дал нам много информации. С точки зрения шин, аэродинамической эффективности и настройки машины мы теперь понимаем, в каком направлении нужно двигаться. Хватит ли этого для конкурентоспособности? Увидим только в Лас-Вегасе, но мы определённо приняли решительные меры в ответ на прошлогодние проблемы — та производительность была явно недостаточной», — приводит слова Стеллы Racing News 365.