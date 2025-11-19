В «Порше» ответили на вопрос о копировании модели «Ред Булл» в Формуле-Е

Руководитель команды «Порше» в Формуле-Е Флориан Модлингер прокомментировал, переняли ли в компании модель «Ред Булл» из Формулы-1 после решения создать вторую заводскую команду в чемпионате.

«Я бы сказал, что вы всегда следите за тем, что происходит во всех сериях, но не слишком смотрим на других. Мы чётко сосредоточены на себе. И в Формуле-Е тоже есть примеры заводских команд и команд-клиентов, которые тесно сотрудничают. Каждый производитель и каждая команда сами несут ответственность за то, как это организовать. Должен сказать, что мы сосредоточены на себе и стараемся извлечь максимум для нас, наших клиентов и будущих клиентов — это главная цель», — приводит слова Модлингера Racing News 365.

Спортивный директор «Порше» Томас Лауденбах ранее заявил, что вторая команда будет ориентирована на продвижение новых талантов — не только пилотов, но и технических специалистов. Обе заводские команды будут базироваться в центре разработки в Вайссахе.

«Порше» подтвердил создание второй заводской команды для выступления в Формуле-Е с начала эры Gen4 в 2026 году. Решение было принято после ухода немецкого производителя из чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).