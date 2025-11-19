Скидки
«Нужно просто поговорить». Баттон — о кризисе в «Феррари»

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказался о ситуации с критикой пилотов «Феррари» со стороны президента компании Джона Элканна.

«В «Феррари» всегда высокий уровень прессинга. Необходимо показывать результаты. Такое есть в каждой команде, в «Феррари» особенно. Вся Италия ждёт побед от команды. В итоге на команду оказывается огромное давление как внутри, так и снаружи. На любого члена команды. Я это хорошо понимаю.

Но сейчас у Элканна всего два болида в боксах. Легко найти своего пилота, поговорить с ним и объяснить, что именно не так. Понимаю, что ты пытаешься помочь. Однако в «Феррари» всегда все было устроено так. Коммуникация — это лучшее, что может быть, особенно в команде, где над развитием машины трудятся тысячи людей, где есть два пилота из числа лучших в мире. Нужно просто поговорить. Кроме того, у них есть опыт работы в лучших командах в нашем спорте», — приводит слова Дженсона Баттона SKy Sports.

Материалы по теме
Разборки в «Феррари»: Хэмилтон назвал происходящее кошмаром — президент жёстко его осадил
