Комментатор Sky Sports: весь год ставил на Пиастри, он выиграет титул

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт дал прогноз на титульное сражение в Формуле-1 в сезоне-2025.

«Скажу, что Оскар Пиастри в итоге выиграет титул. Ставил на него на протяжении всего года. И я упрямый человек и не стану менять своё мнение. Конечно, пожалуй, у меня больше шансов сделать бёрди в гольф-клубе в Абу-Даби, чем у Оскара стать чемпионом. Но я уже делал бёрди, так что и Оскар может выиграть титул», — приводит слова Дэвида Крофта Sky Sports.

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 390 очков. На второй позиции его товарищ по команде Оскар Пиастри, на счету которого 366 очков. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (341).