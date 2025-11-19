Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Представители «Астон Мартин» неоднократно связывались с менеджером Леклера — Лео Туррини

Представители «Астон Мартин» неоднократно связывались с менеджером Леклера — Лео Туррини
Аудио-версия:
Комментарии

Известный итальянский журналист и эксперт Лео Туррини сообщил, что представители команды «Астон Мартин» неоднократно общались с Николя Тодтом, менеджером пилота «Феррари» Шарля Леклера.

«Тот факт, что с Николя Тодтом неоднократно связывались из «Астон Мартин», точно не должен удивлять. Сын Жана Тодта, помимо всего прочего, является менеджером Шарля Леклера, а обязанность хорошего менеджера заключается в том, чтобы оценить все возможные варианты, действуя при этом в интересах клиента.

В конце концов, у «Астон Мартин» будут болиды Ньюи и моторы «Хонды» с 2026 года, а в 2027 году Алонсо окажется ближе к 50 годам, чем к 40. Все в ожидании, но готовы к старту. Именно с прицелом на 2027-й.

Конечно, мечтаю, чтобы «Феррари» показала силу в 2026 году, а Леклер получил свой заслуженный успех. Но мы приближаемся к распутью», — написал Лео Туррини в своём блоге.

Материалы по теме
Леклер: в «Феррари» единственным удовлетворительным результатом является победа
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android