Представлен электрический Porsche Cayenne. Это самый мощный серийный автомобиль марки

Компания Porsche представила электрическую версию кроссовера Cayenne — Porsche Cayenne Electric. Автомобиль представлен сразу в двух вариантах — базовом Cayenne Electric и более мощном Cayenne Turbo Electric. У последнего пиковая отдача силовой установки составляет 850 кВт (1156 л. с.), что делает Porsche Cayenne Turbo Electric самым мощным серийным автомобилем марки.

Porsche Cayenne Electric Фото: Porsche

Мощность базового Porsche Cayenne Electric составляет 300 кВт (408 л. с.), но при активации лаунч-контроля она достигает 325 кВт (442 л. с.). У Cayenne Turbo Electric в базовом режиме 630 кВт (857 л. с.), однако он также обладает функцией Push-to-Pass и при активации наиболее производительных настроек выдаёт 850 кВт (1156 л. с.).

Porsche Cayenne Turbo Electric Фото: Porsche

Базовый Porsche Cayenne Electric разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды, а его максимальная скорость — 230 км/ч. Cayenne Turbo Electric достигает 100 км/ч за 2,5 секунды, а за 7,4 секунды способен развивать 200 км/ч. Максимальная скорость последнего составляет 260 км/ч. Запас хода Porsche Cayenne Electric — 642 км по циклу WLTP, тогда как Cayenne Turbo Electric может преодолеть на одном заряде 623 км.

Porsche Cayenne Electric Фото: Porsche

Автомобили Cayenne Electric оснащены системами рекуперации энергии, соответствующим уровню машин первенства Формула-Е, а также адаптивной пневматической подвеской с системой Porsche Active Suspension Management. Cayenne Turbo Electric отличается задним дифференциалом повышенного трения, а также системой масляного охлаждения заднего электромотора.

Porsche Cayenne Turbo Electric Фото: Porsche

Для обеих моделей также доступна система управления задними колёсами, при использовании которой они способны поворачивать на угол до пяти градусов. Кроме того, по желанию клиента подвеска может быть заменена на конструкцию Porsche Active Ride, использующуюся в спортивных седанах Porsche.

Porsche Cayenne Turbo Electric Фото: Porsche

Также отмечается, что электрический Cayenne — первый автомобиль Porsche, который поддерживает индуктивную зарядку. Для этого достаточно поставить автомобиль над напольной пластиной, после чего зарядка начнётся автоматически. Ещё одна особенность новинки — активная аэродинамика, благодаря которой инженерам удалось добиться коэффициента лобового сопротивления 0,25, одного из самых низких в классе.

Интерьер Porsche Cayenne Turbo Electric Фото: Porsche

Стоимость базового Porsche Cayenne Electric — € 105 тыс., тогда как Porsche Cayenne Turbo Electric обойдётся покупателю в € 165 тыс.