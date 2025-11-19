Вассёр высказался об ожиданиях от Гран-при Лас-Вегаса

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.

«В Вегасе проходит уникальный этап. Атмосфера, расписание — гонка состоится в субботу вечером. Да и сама трасса особенная. На последних этапах мы показали хорошую скорость и смогли сражаться в лидирующей группе. Команда нацелена повторить это в ближайший уикенд.

В Вегасе важно быть сосредоточенными на специфических сложностях трека. Работа с шинами при очень низких температурах вновь станет ключевым фактором. Как и верное прочтение гонки с поиском лучших стратегических возможностей. Мы полностью сфокусированы на своих результатах и сделаем всё, чтобы выложиться на максимум», — приводит слова Вассёра пресс-служба команды.