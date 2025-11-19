Баттон: подиум Хэмилтона стал бы важным событием для всей Формулы-1

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказался о ситуации семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Очень жаль, что он пока не оправдывает наших ожиданий. В первой части сезона ему потребовалось чуть больше времени, чтобы освоиться в машине. Насколько я вижу, проблема именно в этом. Болиды стали слишком уникальными в плане пилотажа. Они все разные, так что требуется время.

У всех пилотов возникают проблемы в новых командах. Но у Льюиса есть скорость в последних нескольких Гран-при. Некоторые вещи сложились не в его пользу, но в квалификациях и гонках он практически показывает скорость Шарля Леклера.

Думаю, и он, и команда нацелены на подиум. Этого хотелось бы всем. Считаю, что это стало бы очень важным событием для всей Формулы-1 — увидеть Льюиса в составе «Феррари» на подиуме», — приводит слова Баттона Sky Sports.