Вильнёв: результаты Колапинто не оправдывают продление контракта

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался о продлении контракта аргентинца Франко Колапинто с «Альпин».

«Думаю, всё это сильно похоже на эпоху рента-драйверов. Один из пилотов в команде становится таковым и финансирует команду. В этом весь Колапинто. Потому что те результаты на трассе, которые мы видели со стороны, не могли бы оправдать продление контракта с Колапинто. Франко показывал свою скорость, но это было совершенно непостоянным явлением», — приводит слова Вильнёва PlanetF1.

Колапинто в нынешнем сезоне остаётся единственным пилотом, которому не удалось набрать ни одного очка в личном зачёте чемпионата мира. Лидером чемпионата мира является британский пилот «Макларена» Ландо Норрис.