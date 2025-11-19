Скидки
В «Макларене» продлили контракт с Google

Команда Формулы-1 «Макларен» продлила контракт с компанией Google и объявила о расширении партнёрства. В рамках сотрудничества команда будет активно использовать помощник Google на базе искусственного интеллекта — Gemini.

«Наше партнёрство с Google всегда строилось на общих ценностях инноваций и производительности. Внедрение Gemini знаменует собой новый захватывающий шаг, позволяющий нам постоянно изучать, как искусственный интеллект может помочь нашей команде как на трассе, так и за её пределами.

Google — наш невероятный партнёр, и мы с нетерпением ждём возможности продолжать вместе с ним стремиться к инновациям и совершенству», — подчеркнул генеральный директор «Макларена» Зак Браун.

