Окон представил новый дизайн шлема. На нём изображены Человек-Паук и Веном

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон представил специальный дизайн шлема для Гран-при Лас-Вегаса. Новый дизайн выполнен в честь любимого персонажа французского гонщика из комиксов — Человека-Паука. При этом на второй половине шлема концептуально изображена голова другого персонажа из этих комиксов — Венома.

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Фото: Из личного архива Эстебана Окона

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 390 очков. На второй позиции его товарищ по команде Оскар Пиастри, на счету которого 366 очков. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (341).

