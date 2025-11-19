Марко: в 2021 году Хэмилтон сильнее Ферстаппена работал с шинами

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлениях четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в год, когда он выиграл первый титул, и его противостоянии с Льюисом Хэмилтоном в 2021 году.

«Безусловно, Ферстаппен — один из величайших пилотов, которых я видел. Он прибавляет и прибавляет. Макс полностью сосредоточен на гонках. Он с нами 10 лет и сейчас практически не допускает ошибок. Он из круга в круг может показывать время в пределах одной десятой. Если говоришь ему, что левая покрышка перегревается, он покажет то же время, но температура упадет.

Кроме того, Ферстаппен стал намного лучше чувствовать шины, что было его самым слабым местом в 2021 году. Тогда Хэмилтон был несколько сильнее в этом», — приводит слова Марко PlanetF1.