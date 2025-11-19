Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: в 2021 году Хэмилтон сильнее Ферстаппена работал с шинами

Марко: в 2021 году Хэмилтон сильнее Ферстаппена работал с шинами
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о выступлениях четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в год, когда он выиграл первый титул, и его противостоянии с Льюисом Хэмилтоном в 2021 году.

«Безусловно, Ферстаппен — один из величайших пилотов, которых я видел. Он прибавляет и прибавляет. Макс полностью сосредоточен на гонках. Он с нами 10 лет и сейчас практически не допускает ошибок. Он из круга в круг может показывать время в пределах одной десятой. Если говоришь ему, что левая покрышка перегревается, он покажет то же время, но температура упадет.

Кроме того, Ферстаппен стал намного лучше чувствовать шины, что было его самым слабым местом в 2021 году. Тогда Хэмилтон был несколько сильнее в этом», — приводит слова Марко PlanetF1.

Материалы по теме
Пиастри не хватает мастерства, а у Ферстаппена почти нет шансов. Итоги Гран-при Бразилии
Пиастри не хватает мастерства, а у Ферстаппена почти нет шансов. Итоги Гран-при Бразилии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android