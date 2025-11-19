Скидки
Доменикали: убеждён, что у Ферстаппена есть шанс на титул

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о борьбе за титул в сезоне-2025.

«Если история Формулы-1 чему-то и учит, то тому, что всё возможно. Мне даже не нужно проговаривать это. Это просто факт. Совершенно убеждён, что у Макса есть шанс на титул. Сказал ему это после гонки в Бразилии. Впереди три гонки и спринт, в розыгрыше много очков. Так что если бы я е верил, что это возможно, то и не сказал бы так ему.

В 2007 году мы в «Феррари» с Райкконеном сильно проигрывали лидеру Льюису Хэмилтону за две гонки до конца. В Китае Льюис вылетел на пит-лейне. Никто не мог представить, что такое случится, в итоге Кими стал чемпионом с преимуществом в одно очко. Неожиданности возможны. Особенно на такой трассе, как в Лас-Вегасе. Да и надёжность способна сыграть свою роль», — приводит слова Доменикали F1Maximaal.

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 390 очков. На второй позиции его товарищ по команде Оскар Пиастри, на счету которого 366 очков. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (341).

