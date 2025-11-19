Скидки
Хэмилтон представил яркий дизайн шлема на Гран-при Лас-Вегаса

Хэмилтон представил яркий дизайн шлема на Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон представил специальный дизайн шлема на Гран-при Лас-Вегаса.

«Кое-что особенное для города света», — подписал фото в социальных сетях Льюис Хэмилтон.

Фото: Bеll Helmets

Фото: Bеll Helmets

Шлем выполнен в светлых тонах с блестящим покрытием.

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 390 очков. На второй позиции его товарищ по команде Оскар Пиастри, на счету которого 366 очков. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (341).

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 21 по 23 ноября.

Комментарии
