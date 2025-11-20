Антонелли: «каннибала» Ферстаппена нельзя списывать со счетов

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о борьбе за титул в сезоне-2025 между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиками «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри.

«Никто не может предсказать, чем всё закончится. Сейчас всё просто. Норрис — фаворит, у Пиастри есть шанс. Как и у «каннибала» Ферстаппена. Его никогда нельзя списывать со счетов. Он многие годы остаётся ориентиром для всех», – приводит слова Антонелли Blick.

Напомним, первое место в общем зачёте пилотов в настоящий момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 390 очков. На второй позиции его товарищ по команде Оскар Пиастри, на счету которого 366 очков. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (341).