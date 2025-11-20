«Постоянно вывозит людей». Франко Колапинто раскритиковал Лэнса Стролла

22-летний аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто, выступающий за команду «Альпин», раскритиковал 27-летнего представителя «Астон Мартин» Лэнса Стролла после аварии канадца с Габриэлом Бортолето («Кик-Заубер») на Гран-при Бразилии — 2025.

«Стролл постоянно вывозит людей, он не смотрит в зеркала. [В Бразилии] он прижал Габриэла к стене. И это то, что он делает каждый раз», — приводит слова Колапинто издание Racingnews365.

Инцидент между Лэнсом Строллом и Габриэлом Бортолето произошёл на первом круге, после чего бразилец был вынужден закончить выступление на своём первом домашнем этапе в Сан-Паулу.