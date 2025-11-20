Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Постоянно вывозит людей». Франко Колапинто раскритиковал Лэнса Стролла

«Постоянно вывозит людей». Франко Колапинто раскритиковал Лэнса Стролла
Комментарии

22-летний аргентинский гонщик Формулы-1 Франко Колапинто, выступающий за команду «Альпин», раскритиковал 27-летнего представителя «Астон Мартин» Лэнса Стролла после аварии канадца с Габриэлом Бортолето («Кик-Заубер») на Гран-при Бразилии — 2025.

«Стролл постоянно вывозит людей, он не смотрит в зеркала. [В Бразилии] он прижал Габриэла к стене. И это то, что он делает каждый раз», — приводит слова Колапинто издание Racingnews365.

Инцидент между Лэнсом Строллом и Габриэлом Бортолето произошёл на первом круге, после чего бразилец был вынужден закончить выступление на своём первом домашнем этапе в Сан-Паулу.

Материалы по теме
Оруджев — про аварию Бортолето: вроде вина Стролла, а в стене ты
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android