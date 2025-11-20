Стролл — о критике от Колапинто: ему стоит сосредоточиться, чтобы заработать очко

26-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл («Астон Мартин») перед Гран-при Лас-Вегаса ответил на критику Франко Колапинто из «Альпин».

«Да, я слышал об этом. Не знаю, может быть, он расстроен и зол на жизнь. Я не знаю. Сколько у него очков в чемпионате. Сколько? Ноль? Ему, наверное, стоит сосредоточиться на своих делах и попытаться набрать хоть какие-то очки в этом году.

Это была гоночная ситуация, мне не дали штрафа в Бразилии ни за что. Я поговорил с Габриэлом после гонки — это была просто борьба. Франко стоит сосредоточиться на том, чтобы заработать очко. Я не удивлён. Как я уже сказал, возможно, он разочарован своим сезоном, не там, где хотел бы быть, и ему нужно высказываться о вещах, которые не имеют значения. Мой совет ему — сосредоточиться на собственных делах и, может быть, набрать очко в этом году», — приводит слова Стролла Racingnews365.