Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Стролл — о критике от Колапинто: ему стоит сосредоточиться, чтобы заработать очко

Стролл — о критике от Колапинто: ему стоит сосредоточиться, чтобы заработать очко
Аудио-версия:
Комментарии

26-летний канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл («Астон Мартин») перед Гран-при Лас-Вегаса ответил на критику Франко Колапинто из «Альпин».

«Да, я слышал об этом. Не знаю, может быть, он расстроен и зол на жизнь. Я не знаю. Сколько у него очков в чемпионате. Сколько? Ноль? Ему, наверное, стоит сосредоточиться на своих делах и попытаться набрать хоть какие-то очки в этом году.

Это была гоночная ситуация, мне не дали штрафа в Бразилии ни за что. Я поговорил с Габриэлом после гонки — это была просто борьба. Франко стоит сосредоточиться на том, чтобы заработать очко. Я не удивлён. Как я уже сказал, возможно, он разочарован своим сезоном, не там, где хотел бы быть, и ему нужно высказываться о вещах, которые не имеют значения. Мой совет ему — сосредоточиться на собственных делах и, может быть, набрать очко в этом году», — приводит слова Стролла Racingnews365.

Материалы по теме
Представители «Астон Мартин» неоднократно связывались с менеджером Леклера — Лео Туррини
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android