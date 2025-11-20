Льюис Хэмилтон ответил на публичную критику от президента «Феррари»

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал публичную критику от президента команды Джона Элканна.

Напомним, ранее Элканн заявил, что некоторым пилотам стоило бы «поменьше говорить».

«Я разговариваю с Джоном каждую неделю, у нас потрясающие отношения. Энтузиазм не ушёл из нашей команды. Очевидно, нам предстоит крутой подъём, но мы хотим завершить год сильно.

Я не считаю, что это поиск виноватых. Мы все плывём в одной лодке. Так или иначе, а мы все должны взять на себя ответственность, абсолютно все, и каждый из нас должен внести свой вклад», — приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.