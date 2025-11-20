«Любит «Феррари». Шарль Леклер — о критике от президента компании Джона Элканна

27-летний монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду Формулы-1 «Феррари», высказался о критике от президента итальянского коллектива Джона Элканна.

«Мы знаем друг друга, и я знаю, что Джон очень амбициозный человек и хочет подтолкнуть каждого человека к максимуму, чтобы добиться высших результатов. Он любит «Феррари», я люблю «Феррари», мы все любим «Феррари» и стараемся делать всё возможное в любой ситуации. На самом деле я не читал новости. Джон позвонил мне перед этим, как он делает постоянно после каждой гонки, чтобы обсудить уикенд, а также сказать, что он хотел донести до меня позитивные мысли о том, что нам нужно работать лучше, и это ясно для всех.

Джон всегда был очень честен со мной. И я думаю, что это очень редкое явление; я видел это на протяжении всей своей карьеры, когда ты выступаешь в Формуле-2, Формуле-3, очень легко встретить честных с тобой людей. Когда ты попадаешь в Формулу-1 и твой статус немного меняется, становится намного сложнее найти искренних людей. Джон всегда был предельно честен со мной, и, когда он думает, что я сделал что-то не так или что кто-то в команде сделал что-то не так, он говорит об этом. Мы едины. И это очень важное послание. Я действительно понимаю, что сейчас вокруг команды много шума, но отношения, которые сложились у нас с Джоном, а также у Джона и команды, нисколько не изменились», — приводит слова Леклера издание Motorsport.