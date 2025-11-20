Карлос Сайнс призвал изменить правила после штрафа Оскара Пиастри на ГП Бразилии Ф-1

Испанский пилот Формулы-1 и один из директоров профсоюза гонщиков (GPDA) Карлос Сайнс («Уильямс») оказался недоволен 10-секундным штрафом Оскара Пиастри («Макларен») на Гран-при Бразилии.

«Я думаю, нам срочно нужно наверстать упущенное и попытаться решить эту проблему, потому что для меня тот факт, что Оскар получил штраф в Бразилии, неприемлем, честно говоря, для той серии, в которой мы выступаем. Мы являемся вершиной автоспорта. Каждый, кто разбирается в гонках, знает, что Оскар ни в чём не виноват, и каждый, кто действительно пилотировал гоночный болид, знает, что он ничего не мог сделать, чтобы избежать аварии, и отделался 10-секундным штрафом.

Лично я этого не понимаю. Я не понимал, почему заработал штраф в Зандворте, я не понимал, почему Олли [Берман] получил штраф, когда мы оба столкнулись в Монце. В этом году произошел не один, а несколько инцидентов, которые, на мой взгляд, далеки от того, каким должны быть наш спорт. Можно критиковать то, как написаны директивы, и мы просим стюардов применять их как можно строже, и они просто делают свою работу.

Или же директивы — это просто директивы, и стюардам следует воспринимать их как рекомендации, а не как что-то чёрно-белое. Это может быть и так, и так. Я не уверен, каково решение, но для меня совершенно ясно после того, что я увидел в Бразилии, что что-то работает не так. С хорошим и последовательным судейством, в случае, если они действительно хорошо понимают гонки, в течение года у нас бы вырабатывалось взаимопонимание. И вы бы знали, когда и в каком эпизоде вы виноваты. Они бы знали, когда это вина кого-то другого и когда нет. Я искренне думаю, что даже без рекомендаций мы знаем, когда это чья-то вина, а когда нет, или когда это простая гоночная ошибка», — приводит слова Сайнса Motorsport.