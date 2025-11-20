Расселл заявил, что не верит в победу «Макларена» на ГП Лас-Вегаса, и назвал фаворита

Пилота «Мерседеса» британец Джордж Расселл считает, что команда «Ред Булл» является фаворитом предстоящего Гран-при Лас-Вегаса.

«В прошлом году в Лас-Вегасе у нас получилась великолепная гонка. Машина определённо показывает себя в холодных условиях. Но нужно оставаться реалистами. Прошлогодний успех не означает, что мы добьёмся успеха через год. Мы выиграли в Сингапуре в этом году, а в прошлом у нас была ужасная гонка.

«Ред Булл» добились значительного прогресса в настройках прижимной силы. Они выиграли в Монце, выиграли в Баку, и я ожидаю, что они будут сильны здесь. Поборется ли «Макларен» за победу? Честно говоря, не думаю», — приводит слова Расселла издание RaceFans.