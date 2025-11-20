Макс Ферстаппен заявил о желании сменить гоночный номер

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о желании сменить гоночный номер на фоне разрешения со стороны ФИА.

«Мне действительно нужно получить одобрение, так что это хороший вопрос, под каким номером я буду выступать в следующем году. Моё любимое число — 3, но мне всё ещё нужно подождать и посмотреть, возможно ли это на самом деле. Посмотрим, что будет зимой. В конце концов, для меня это не имеет большого значения», — приводит слова Ферстаппена издание De Telegraaf.

Макс большую часть своей карьеры в Формуле-1 выступает под 33-м номером. После завоевания чемпионства он на правах обладателя титула взял 1-й номер, с которым и выступает в сезоне-2025 как победитель прошлого года.