В женской Формуле будет выступать болид в цветах Lego в сезоне-2026

В сезоне-2026 между датской компанией по производству конструкторов Lego и Формулой-1 состоится крупная коллаборация, в рамках которой на стартовой решётке женской Формулы (Ф-1 Академия) появится болид со специальной ливреей.

«Мы очень гордимся тем, что приветствуем группу LEGO в качестве официального партнёра Ф-1 Академии.

Это сотрудничество — не просто про возможность создать машину Ф-1 Академии из LEGO, это про то, чтобы укреплять веру в то, что всё возможно.

С нашим первым продуктом-партнёрством фанаты смогут создать нечто, что символизирует возможности и представительство. Мы надеемся, что каждая юная девочка, которая возьмёт в руки эти кубики, увидит не просто модель машины — она увидит себя, свой потенциал и своё место в мире автоспорта: будь то фанат, инженер, гонщица или лидер», — сказала управляющий директор серии Сьюзи Вольф в пресс-релизе.

За рулем машины «Лего Рейсинг» будет 20-летняя нидерландка Эсми Костерман, а сама ливрея будет сочетать в себе жёлтые, чёрные, розовые и голубые цвета.