Хельмут Марко назвал действующего пилота Ф-1, который подошёл бы «Ред Булл»

Хельмут Марко назвал действующего пилота Ф-1, который подошёл бы «Ред Булл»
Советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал действующего пилота Формулы-1, который, по его мнению, подошёл бы австрийской команде.

«Мы были на начальной стадии переговоров с Ландо Норрисом. В итоге мы не подписали его, но считаю, что он очень хорошо нам подошёл бы. С другой стороны, мы не можем заполучить всех. Нам нужны чемпионы», — приводит слова Марко издание F1oversteer.

Напомним, за три этапа до окончания сезона Норрис возглавляет личный зачёт пилотов. На втором месте располагается ещё один пилот «Макларена», австралиец Оскар Пиастри. Замыкает топ-3 четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

Баттон: впечатлён, как Норрис справился с давлением
