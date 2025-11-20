Скидки
«Мало что могу сделать». Макс Ферстаппен — о титульной гонке Формулы-1 в сезоне-2025

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») оценил свои титульные шансы за три этапа до конца сезона.

«Отрыв составляет много очков, но я стараюсь об этом не думать, потому что я всё равно мало что могу сделать. Теперь нам нужно много удачи до конца сезона, чтобы вообще иметь шанс. В целом сезон складывался хорошо. Думаю, каждый год ты пытаешься стать лучше, что не всегда легко, но ты стараешься быть более стабильным и максимально использовать всё, что можешь. Думаю, большую часть времени мы именно так и делали, так что я этим доволен.

Но это не тот уровень, на котором я хотел бы быть большую часть сезона, — иначе мы бы боролись за титул, а мы по-настоящему не были в сражении. Да, я определённо наслаждался победами и хорошими моментами. Но, конечно, худшие точки сезона тоже были не лучшими.

В середине сезона, или даже после летней паузы, мы смотрели на разрыв более чем в 100 очков, и казалось, что он будет только увеличиваться. А потом в какой-то момент мы начали отыгрывать очень много. Возможно, местами нам немного повезло. Но, думаю, мы можем гордиться тем, что смогли показать хорошие результаты в конце сезона», — приводит слова Ферстаппена издание RaceFans.

