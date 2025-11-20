Макс Ферстаппен назвал номер, под которым хотел выступать, но его не одобрил его отец

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о своих любимых номерах.

«Вообще я хотел №69, но мой отец сказал: «Это не лучшая идея». Но этот номер всегда выглядит одинаково, с какой бы стороны ты ни смотрел на машину! №69 отлично подошёл бы для фото и маркетинга, и для кепок тоже. Неважно, как ты их надеваешь, — это всегда №69. В этом смысле это был бы хороший маркетинговый инструмент.

Мне также нравится №27, но у Нико [Хюлькенберга] он уже есть. Думаю, №2 и №7 вместе выглядят очень красиво по форме. Так что №3 — мой любимый номер, но есть ещё несколько, которые я считаю классными», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.