Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Макс Ферстаппен назвал номер, под которым хотел выступать, но его не одобрил его отец

Макс Ферстаппен назвал номер, под которым хотел выступать, но его не одобрил его отец
Комментарии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о своих любимых номерах.

«Вообще я хотел №69, но мой отец сказал: «Это не лучшая идея». Но этот номер всегда выглядит одинаково, с какой бы стороны ты ни смотрел на машину! №69 отлично подошёл бы для фото и маркетинга, и для кепок тоже. Неважно, как ты их надеваешь, — это всегда №69. В этом смысле это был бы хороший маркетинговый инструмент.

Мне также нравится №27, но у Нико [Хюлькенберга] он уже есть. Думаю, №2 и №7 вместе выглядят очень красиво по форме. Так что №3 — мой любимый номер, но есть ещё несколько, которые я считаю классными», — приводит слова Ферстаппена Crash.net.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен заявил о желании сменить гоночный номер
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android