Марко рассказал о несостоявшемся переходе в «Феррари» из-за травмы глаза в 1972 году

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко сообщил, что подписал контракт с итальянской командой «Феррари» накануне Гран-при Франции 1972 года, ставшего для него трагическим.

Напомним, Марко получил травму глаза и был вынужден завершить гоночную карьеру.

«Это было перед тем, как я сел за руль спорткара «Феррари» [за неделю до трагедии]. Я был на поуле, финишировал вторым и получил предложение от Формулы-1. Да, от «Феррари». Всё уже было подписано», — сказал Марко в подкасте Beyond the Grid.

