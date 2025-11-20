Расселл объяснил, почему у «Макларена» возникнут проблемы на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл объяснил, почему не ждёт сильного выступления от действующего победителя Кубка конструкторов «Макларена» на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.

«На этой трассе у «Макларена» будет больше проблем, чем обычно. Если вы посмотрите на их выступление в Канаде, там они впервые не попали на подиум. То же самое и в Баку. Эта трасса похожа на те: так же холодно, такой же тип асфальта, шины С5 и низкая прижимная сила», — приводит слова Расселла издание AS.

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса пройдёт с 21 по 23 ноября в США.

