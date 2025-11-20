«Я был бы раздражён». Макс Ферстаппен — о ситуации с Оскаром Пиастри в «Макларене»

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») высказался о слабых выступлениях Оскара Пиастри («Макларен») на последних этапах.

«Думаю, сокращение отрыва произошло так быстро частично из-за того, что все обстоятельства сложились удачно. После летнего перерыва они допустили несколько ошибок или попадали в аварии, а у нас были хорошие гонки, где всё совпало в нашу сторону. И да, тогда можно очень быстро отыграть разницу. В какой-то момент ты возвращаешься к реальности и понимаешь, что так будет не везде. Но по крайней мере последние несколько гонок мы стабильно были на подиуме, и это уже намного лучше, чем было с середины 2024-го до середины 2025-го. Так что в целом всё равно позитивно.

Ситуация с Пиастри в «Макларене»? Честно говоря, у меня нет объяснения. Я считаю это очень странным. Я не ожидал, что всё так обернётся, хотя, в конце концов, это не моя проблема. Но думаю, это связано с тем, как они работают как команда. Это не то, как устроено у нас. Но это нормально, у каждого свой подход. В этом нет ничего плохого, но в этом плане я немного другой.

Я не знаю, что произошло или не произошло, поэтому мне сложно судить. Но, наверное, я бы был немного более раздражён, если бы шёл так далеко впереди и вдруг оказался так далеко позади», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.