«Нужно смириться». Макс Ферстаппен — о 10-секундном штрафе для Пиастри на ГП Бразилии Ф-1

28-летний нидерландский гонщик, четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о 10-секундном штрафе австралийского пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Бразилии за столкновение с Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

«Да, я не знаю, почему они приняли такое решение. В итоге можно злиться сколько угодно, но штраф всё равно останется. Нужно просто смириться. Если есть проблема с этим, тогда необходимо обратиться к стюардам или к ФИА — возможно, можно что-то обсудить на будущее», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

Ранее о штрафе для Оскара высказался один из директоров профсоюза гонщиков (GPDA) и пилот «Уильямса» Карлос Сайнс.