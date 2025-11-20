Скидки
«Все будто бы его боятся». Браун — о «правлении» Макса Ферстаппена в «Ред Булл»

Аудио-версия:
Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о четырёхкратном чемпионе Формулы-1 Максе Ферстаппене («Ред Булл»).

«Другой пример — это правление Макса Ферстаппена в «Ред Булл». Я намеренно говорю «правление». Иногда, задолго до того как Кристиана Хорнера уволили посреди сезона-2025, казалось, что именно Макс руководит командой. Кажется, что все ему подчиняются. Все будто бы его боятся. Машина настраивается под Макса до такой степени, что другим пилотам трудно эффективно ей управлять.

«Ред Булл», как правило, не выбирает второго гонщика, который мог бы представлять угрозу для Макса, иначе Карлос Сайнс был бы очевидным вариантом на 2025 год. Макс — блестящий гонщик, они до смерти боятся его потерять, а выбранный ими способ — делать всё, чтобы он был доволен. Если это означает, что команда превращается в коллектив, построенный вокруг одного человека, в маленькую империю гонщика, они готовы на это.

«Так я руководить «Маклареном» не хочу. И справедливости ради Рон [Деннис] и Мансур [Ойех], которые так долго управляли «Маклареном», тоже не хотели действовать подобным образом. Такая несправедливость, такое удушение конкуренции — не часть нашей корпоративной культуры», — написал Браун в своей книге «Семь десятых секунды».

«Высокомерие проявляется». Зак Браун раскритиковал Макса Ферстаппена за поведение в гонках
