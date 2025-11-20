Суд в Лондоне озвучил решение по судьбе иска Фелипе Массы из-за «Крашгейта»

Лондонский суд в лице Судьи Джея пришёл к решению по поводу иска бразильского гонщика и бывшего участника Формулы-1 Фелипе Массы к Международной автомобильной федерации (ФИА) и бывшему владельцу серии Берни Экклстоуну из-за умышленной аварии Нельсона Пике-младшего на Гран-при Сингапура — 2008.

«Судья Джей заявил, что у Массы есть реальная перспектива на судебном разбирательстве убедить суд в том, что у ФИА была обязанность провести расследование после гонки в Сингапуре, однако эта обязанность была перед членами ФИА, а не перед самим Массой. Таким образом, иск Массы о нарушении контракта был отклонён. Судья Джей заявил Массe, что ему следует отказаться от второго иска сейчас или получить дополнительные консультации.

Судья Джэй также не был убеждён доводами трёх ответчиков относительно срока давности и быстро их отклонил. Что касается иска о нарушении обязательств и о сговоре господина Экклстоуна, они сохраняются, поскольку для них не требуется, чтобы у господина Массы было прямое договорное право, подлежащее принудительному исполнению.

Судья Джей признал: «Хотя разумный человек на месте господина Массы знал, что расследование не было проведено после публикации решения WMSC в сентябре 2009 года, вывести из этого наличие сговора с целью скрыть правду со стороны господ Экклстоуна и Мосли было далеко не очевидно, не в последнюю очередь потому, что отчёт WMSC противоречил существованию такого сговора. Кроме того, не было достаточной информации, чтобы запустить обязанность господина Массы проявить разумную осмотрительность в соответствии с Разделом 32 Акта о сроках давности 1980 года. Интервью [Экклстоуна в 2023-м] позволило ему всё собрать воедино».

В заключение, предупреждая о трудностях в дальнейших судебных разбирательствах, судья Джей написал: «Любые будущие процессы не будут обязательно «лёгкой прогулкой». Господину Массе придётся преодолеть различные препятствия, связанные с доказательством причинно-следственной связи. Если он выиграет, господин Масса в принципе сможет получить компенсацию за упущенные карьерные возможности, но суд нельзя просить переписать результат в личном зачёте сезона Формулы-1 в 2008-м», — говорится в статье Racingnews365.