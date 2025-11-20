Алонсо — о нынешних болидах Ф-1: я не буду скучать по этому поколению автомобилей

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что регламент 2022 года с граунд-эффектом не достиг своей главной цели — улучшить обгоны и зрелищность. По словам испанца, машины стали слишком тяжёлыми и большими, что негативно сказалось на качестве гонок.

«Ожидания от этих правил, которые должны были обеспечить более тщательное следование регламенту и эффективную работу на трассе, на самом деле не оправдались. Может быть, в первый год это и сработало, но не после. Так что я не думаю, что мы будем по ним сильно скучать.

Эти болиды слишком большие, и из-за граунд-эффекта и высоты дорожного просвета мы участвуем в гонках, которые не доставляют удовольствия ни при управлении автомобилем, ни при следовании за другими машинами.

Думаю, я не буду скучать по этому поколению автомобилей. Но я думаю, что в следующем году мы, вероятно, будем ехать медленнее и будем вспоминать эти машины, когда сядем за руль следующих, потому что мы всегда хотим ехать как можно быстрее», — приводит слова Алонсо Race Fans.

Алонсо также отметил, что за свою карьеру застал несколько смен регламентов — от эры V10 до нынешних самых тяжёлых и крупных машин в истории Формулы-1.

При этом некоторые руководители команд не согласны с оценкой испанца. Например, руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис ранее заявлял, что нынешние правила подарили «невероятные гонки» и технологический прорыв.