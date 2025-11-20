Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Масса — о постановлении суда: когда вся правда всплывёт, справедливость восторжествует

Масса — о постановлении суда: когда вся правда всплывёт, справедливость восторжествует
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский гонщик Фелипе Масса добился значительной процессуальной победы в судебном разбирательстве о признании его чемпионом мира Формулы-1 2008 года. Британский суд постановил, что иск бразильского гонщика к ФОМ, Берни Экклстоуну и ФИА будет рассмотрен по существу.

«Это необыкновенная победа, очень важный день для меня, для правосудия и для всех поклонников Формулы-1. Суд признал силу наших аргументов и не позволил ответчикам скрыть правду о 2008 годе.

Умышленная авария лишила меня мирового титула, власти того времени предпочли скрыть факты, а не защищать честность спорта. Они делали всё, чтобы остановить процесс, но наша борьба за справедливость, и сегодня мы сделали решающий шаг.

Правда восторжествует на суде. Мы исследуем всё досконально: каждый документ, каждое сообщение, каждое доказательство, раскрывающее сговор между ответчиками.

Я более решительный и уверенный, чем когда-либо! Когда вся правда всплывёт, справедливость восторжествует. Для меня, для бразильцев, для тифози, для всех болельщиков, которые заслуживают честного спорта, для самого будущего Формулы-1», — приводит слова Массы бразильское издание Motorsport.

Напомним, Масса утверждает, что руководство ФИА и ФОМ намеренно скрыло умышленный характер аварии, устроенной Нельсоном Пике на Гран-при Сингапура в сезоне-2008. В случае аннулирования результатов той гонки чемпионом стал бы Масса, а не Льюис Хэмилтон.

Материалы по теме
Суд в Лондоне озвучил решение по судьбе иска Фелипе Массы из-за «Крашгейта»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android