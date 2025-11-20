«Это уничтожит гонку». Аяо Комацу — о двух пит-стопах на Гран-при Катара

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу выступил с критикой введённого компанией «Пирелли» правила, согласно которому пилоты на Гран-при Катара смогут использовать один комплект шин не более 25 кругов. Это решение фактически делает обязательными два пит-стопа в гонке.

«Не согласен с этими искусственными ограничениями. Думаю, «Пирелли» просто напуганы прошлым годом, верно? Тогда была гонка с одним пит-стопом, они, наверное, подумали: «Наверняка они не попробуют так снова. О нет, они попробуют!» Поэтому они просто ввели это искусственное ограничение, чтобы сделать один пит-стоп невозможным. Но, по-моему, это неправильно для спорта. Мы много говорим об избегании гонок с одним пит-стопом, однако введение искусственных ограничений, как в Монако или в Катаре в прошлом году, уничтожит гонку.

Проблема не в одном пит-стопе. Просто посмотрите на Бразилию и Мексику. Не нужно далеко ходить, чтобы увидеть, насколько захватывающей может быть гонка, когда производительность шин на грани между одним или двумя пит-стопами, двумя—тремя. Когда могут сработать разные стратегии — тогда происходят интересные гонки. Вот к чему должна стремиться «Пирелли», — приводит слова Комацу Motorsport.