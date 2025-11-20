Андреа Кими Антонелли — о Яннике Синнере: было приятно увидеть его победу и познакомиться

Итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился впечатлениями от знакомства с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Мы поболтали, это был первый матч, который я смотрел вживую. Было приятно увидеть его победу и познакомиться, я давно хотел с ним познакомиться. Мы пытаемся организовать день картинга, знаю, ему это нравится. Или, может быть, день в GT», — заявил Кими в интервью для Sky Sports F1.

Напомним, Кими со своей девушкой Эли Бабичковой посетили Итоговый чемпионат АТР, где Янник Синнер одержал победу над шестикратным победителем мэйджоров, лидером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом со счётом 7:6 (7:4), 7:5.