Сайнс — о критике Элканна в адрес пилотов «Феррари»: это не моё дело

Перешедший в сезоне-2025 из «Феррари» пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал резкое заявление президента итальянской команды Джона Элканна о том, что пилотам «Феррари» Шарлю Леклеру и Льюису Хэмилтону нужно больше ездить и меньше говорить. Испанец сослался на популярный мем с лягушкой, пьющей чай.

«Знаешь мем с лягушкой, которая пьёт чай? «Это не моё дело». Это буквально я сейчас», — приводит слова испанца GP Blog.

Карлос намекнул на лягушонка Кермита, держащего чашку с чаем и демонстрирующего нежелание ввязываться в чужие разборки.

Тем временем действующие пилоты «Феррари» также отреагировали на скандальное заявление. Хэмилтон отметил, все несут ответственность в команде, а Леклер пояснил, что Элканн лично объяснил ему позитивный посыл своих слов.