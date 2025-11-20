Сайнс — о критике Элканна в адрес пилотов «Феррари»: это не моё дело

Перешедший в сезоне-2025 из «Феррари» пилот «Уильямса» Карлос Сайнс прокомментировал резкое заявление президента итальянской команды Джона Элканна о том, что пилотам «Феррари» Шарлю Леклеру и Льюису Хэмилтону нужно больше ездить и меньше говорить. Испанец сослался на популярный мем с лягушкой, пьющей чай.
«Знаешь мем с лягушкой, которая пьёт чай? «Это не моё дело». Это буквально я сейчас», — приводит слова испанца GP Blog.
Карлос намекнул на лягушонка Кермита, держащего чашку с чаем и демонстрирующего нежелание ввязываться в чужие разборки.
Тем временем действующие пилоты «Феррари» также отреагировали на скандальное заявление. Хэмилтон отметил, все несут ответственность в команде, а Леклер пояснил, что Элканн лично объяснил ему позитивный посыл своих слов.