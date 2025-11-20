Алонсо — о схожести с Ферстаппеном: мы из стран, где Ф-1 не была популярна

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о параллелях между своей карьерой и путём четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в Формуле-1. По мнению испанца, их объединяет прямота, агрессивный стиль вождения и нежелание быть удобными для системы.

«Мы из стран, где Формула-1 не была особенно популярна. Это тяжёлая среда. Когда добиваешься успеха в начале карьеры, но при этом не являешься хорошим парнем, если можно так сказать. Возможно, ты не политкорректный, не в системе, больше похож на себя настоящего, чем на того, кем должен быть. И я видел это в Максе. Помимо сильного характера, результатов и таланта, не только в Ф1, но и в младших сериях, мы все знали, что этот парень особенный. Всегда испытывал к нему большое уважение», — приводит слова Алонсо Motorsport.