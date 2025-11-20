Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо — о схожести с Ферстаппеном: мы из стран, где Ф-1 не была популярна

Алонсо — о схожести с Ферстаппеном: мы из стран, где Ф-1 не была популярна
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о параллелях между своей карьерой и путём четырёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в Формуле-1. По мнению испанца, их объединяет прямота, агрессивный стиль вождения и нежелание быть удобными для системы.

«Мы из стран, где Формула-1 не была особенно популярна. Это тяжёлая среда. Когда добиваешься успеха в начале карьеры, но при этом не являешься хорошим парнем, если можно так сказать. Возможно, ты не политкорректный, не в системе, больше похож на себя настоящего, чем на того, кем должен быть. И я видел это в Максе. Помимо сильного характера, результатов и таланта, не только в Ф1, но и в младших сериях, мы все знали, что этот парень особенный. Всегда испытывал к нему большое уважение», — приводит слова Алонсо Motorsport.

Материалы по теме
Алонсо — о нынешних болидах Ф-1: не буду скучать по этому поколению автомобилей
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android