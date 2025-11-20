Наследники Стирлинга Мосса судятся из-за его состояния в $ 26,2 млн

Легендарный гонщик Формулы-1 сэр Стирлинг Мосс, скончавшийся в апреле 2020 года в возрасте 90 лет, завещал основную часть своего состояния третьей жене — леди Сьюзи. После её смерти в 2023 году без завещания между детьми Мосса вспыхнул наследственный спор. Эллисон Брэдли подала иск в Высокий суд против своего единокровного брата, шеф-повара Эллиота Мосса, требуя увеличения доли. Об этом сообщает The Sun.

Согласно первоначальному распределению, 75% состояния должен был унаследовать 44-летний сын Мосса Эллиот, а оставшиеся 25% — 57-летняя дочь Эллисон. Однако отсутствие завещания у леди Сьюзи привело к судебному разбирательству между наследниками.

Документы суда подтверждают, что состояние Мосса оценивается в $ 28 924 800 (без учёта активов в США). Среди личных распоряжений гонщика — подарки друзьям в виде картин, моделей автомобилей и даже серебряного кроличьего лапка-талисмана, а также $ 1310 для своего агента и её мужа на ужин в ресторане Joe’s Stone Crab в Майами-Бич.