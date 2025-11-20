Скидки
Ферстаппен: мне нравится личность Фернандо — он остаётся собой, с ним приятно иметь дело

Четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что до прихода в Формулу-1 болел за пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в его борьбе с «Ред Булл».

«Мне нравится менталитет и личность Фернандо — он всегда остаётся собой, с ним приятно иметь дело. Когда Фернандо боролся против «Ред Булл», болел за него: он был аутсайдером, но всё равно показывал результаты и выигрывал там, где не должен был. Это вызывает уважение — видеть настоящего бойца. И он до сих пор им остаётся. У меня много уважения к тому, что Фернандо делает в своём возрасте», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

