Мик Шумахер покинул «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC)

Гонщик Мик Шумахер объявил об уходе из команды «Альпин» после двух сезонов в классе гиперкаров чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Немец, перешедший в спорткары после ухода из «Хаас» в Формуле-1, завоевал три подиума в сезоне-2025. Об этом сообщает Motorsport.

«Я очень благодарен за эти два года с «Альпин». Я многому научился на трассе и за её пределами и благодарен всем, кто был частью этого пути. Желаю им всего наилучшего в будущем. Следите за новостями о 2026 годе», — написал Мик в своих социальных сетях.

«Мы разделили столько прекрасных воспоминаний за эти два года. Мик, спасибо за твою усердную работу, самоотдачу и весь твой вклад в «Альпин». Желаем тебе всего наилучшего в будущем», — также написала в своих социальных сетях команда.

Шумахер стал вторым гонщиком, покинувшим команду «Альпин» в этом году, после Поля-Лу Шатина, о переходе которого в Genesis было объявлено ранее в пятницу.

Ранее в этом году Шумахер рассматривал возможность совмещения роли резервного пилота «Кадиллака» в Формуле-1 с выступлениями в WEC, но сделка сорвалась. Он также прошёл частные тесты для команды IndyCar Rahal Letterman Lanigan Racing и выразил открытость к переходу в американскую серию.

«Альпин» уже нашла замену Шумахеру, подписав контракт с экс-пилотом «Порше» Антониу Феликсом да Кошта.