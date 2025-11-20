Скидки
«Хочу стать чемпионом мира и самым быстрым». Юки Цунода — о мотивации в Ф-1

Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода в последнем интервью рассказал о сложностях взросления в Формуле-1 и поиске себя за пределами трассы. Японец признался, что перестал играть роль «шута горохового» и научился ценить моменты уединения. В том числе он ответил на вопрос, что его мотивирует на ежедневной основе.

— Ваше расписание напоминает мне сериал «Разделение», где рабочие и личные «я» людей разделены. Чувствуете ли вы такое разделение?
— Не чувствую, что я совершенно другой человек. Стараюсь оставаться собой большую часть времени. Иногда заставляю себя быть более оживлённым и энергичным при общении с людьми, но это немного не то. В первые два года в Формуле-1 вероятно, чувствовал себя другим человеком, но сейчас начал разбираться в себе. Не пытаюсь насильно быть смешным — это просто утомительно. Не мог всегда быть тем парнем, который пришел из Формулы-2.

— Как вы начали выражать себя после этого?
— Изначально слишком много думал о многих вещах, даже о том, что публикую. Теперь просто делюсь своей личностью. Фанаты обычно видят меня в шлеме во время гоночных недель, поэтому я хотел использовать социальные сети, чтобы показать, кто я вне гонок: мой стиль, еду, которую ем.

— Что движет вами изо дня в день?
— Что касается гонок, это совершенно очевидно. Хочу стать чемпионом мира и самым быстрым, — сказал Цунода в интервью для HypeBeast.

